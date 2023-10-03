В Зимбабве обрушилась шахта: более десяти погибших

В Зимбабве продолжаются поиски на месте обрушения старой золоторудной шахты. Рудник глубиной 700 метров обрушился ещё..
Дата загрузки: 2023-10-04
В Зимбабве продолжаются поиски на месте обрушения старой золоторудной шахты. Рудник глубиной 700 метров обрушился ещё на прошлой неделе, и надежды найти кого-то живым почти нет.
Подтверждена гибель 13 человек. При этом ещё более 30 шахтёров достали живыми.
[Лордсом Шанакира, шахтёр]:
«Больно спускаться под землю за нашими родными и друзьями, но выбора нет. Молимся, чтобы небеса нам помогли, и мы смогли вытащить их наверх и достойно похоронить».
Шахта находится примерно в 100 километрах от столицы Хараре. Родственники пропавших шахтёров приехали сюда и уже несколько дней ждут новостей в палатках.
[Мемори Гови, мать шахтёра]:
«Больнее всего – не знать, жив ли мой сын. Хочу просто увидеть его лицо. Больше не выдерживаю при мысли, что, что он там внизу».
[Диана Ченьика, тётя шахтёра]:
«Я приехала сюда, узнав, что мой племянник, который работал на этой шахте, оказался под завалами. Ему всего 28 лет. Я опустошена и не вижу надежды. Остаётся только молиться, чтобы власти вмешались и помогли достать тела наших родственников, и мы их достойно похоронили».
Обрушения на шахтах, которые работают неофициально, в Зимбабве – явление распространённое. Часто рудники не укреплены должным образом.
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