Редкие ритуальные подношения ацтеков представили в Мехико

В Мехико открылась выставка артефактов доиспанской эпохи. Впервые представлены хорошо сохранившиеся деревянные ритуальные подношения ацтеков. Экспонатам более 500 лет.

[Мария Барахас, куратор выставки]:

«Здесь представлены маски, изображающие бога дождя Тлалока. Но мы нашли и антропоморфные маски. Многие из них связаны с воинами, погибшими во время войны. На масках полуоткрытые глаза и даже открыт рот, поэтому исследователи предположили, что они изображают воинов, погибших во время сражения».

На некоторых артефактах видны следы оригинальной краски. Одно из изделий изображает мифического помощника ацтекского бога дождя Тлалока. С одной стороны у него скипетр в виде змеи, а с другой – крошечный кувшин для воды.

Среди недавно обнаруженных предметов – вырезанные тонкие маски, скипетры древних божеств и оружие, которое они хоронили вместе с принесёнными в жертву животными. Они были в одежде божеств и воинов: как мужчин, так и женщин.

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Большая часть экспонатов была найдена под руинами культового сооружения ацтеков рядом с музеем Темпло Майор в центре мексиканской столицы. За 50 лет раскопок обнаружили несколько сотен подношений. Многие из них находились в запечатанных каменных камерах.

Витрины с деревянными экспонатами оборудованы так, чтобы поддерживать строго определённые влажность и температуру и защитить артефакты от разрушения.

[Патриция Ледесма, директор музея Темпло Майор]:

«Древесина – это материал, который можно найти повсюду. Он доступный, благородный и пластичный. В доиспанские времена его широко использовали. Однако в археологии древесину находят редко. Это очень хрупкий материал, поэтому мы не можем даже представить, какие чудесные вещи делали мастера в доиспанский период».

Новая экспозиция погружает посетителей в древний мир, где дерево превращалось в высокое искусство.

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