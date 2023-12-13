Умерла врач, разоблачившая эпидемию СПИДа в Китае в 90-х годах

Известный китайский врач и активистка Гао Яоцзе умерла в возрасте 95 лет в своём доме в..

Известный китайский врач и активистка Гао Яоцзе умерла в возрасте 95 лет в своём доме в США. Она обрела известность, разоблачив эпидемию вируса СПИДа в сельских районах Китая в 90-е годы.

Откровенные высказывания Гао о вспышке вируса, которым, по некоторым оценкам, заразились десятки тысяч людей, раздражали Пекин. По этой причине последние годы жизни Гао провела за пределами родной страны.

Работа Гао получила признание международных организаций и официальных лиц. В 2009 году она переехала в США, где начала писать книги о своём опыте. Она также призывала китайских чиновников «заняться реальными проблемами, а не скрывать их».

В годы своей работы в Китае врач выступила против схем продажи крови, в результате которых тысячи людей были заражены ВИЧ, главным образом в её родной провинции Хэнань. Это происходило, поскольку в местных банках крови часто использовали грязные иглы.

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Она проводила дни в дороге, леча пациентов в отдалённых деревнях, привозила им еду, одежду и лекарства.

По некоторым оценкам, число ВИЧ-инфекций в тот период достигло десятков тысяч. Впрочем, общенационального исследования не проводили, поскольку власти пытались скрыть кризис.

В 2001 году власти отказались выдать ей паспорт для поездки в США, чтобы получить награду от ООН. В 2007 году чиновники провинции Хэнань держали её под домашним арестом около 20 дней, чтобы помешать ей получить визу и отправиться в США за ещё одной наградой.

Позже запрет сняли, и она смогла выехать из страны.

Гао выросла в неспокойное в истории Китая время, пережила японское вторжение и гражданскую войну, которая привела к власти Коммунистическую партию под руководством Мао Цзэдуна.

Во время Культурной революции она терпела избиения со стороны маоистских «красных гвардейцев» из-за того, что её семья считалась зажиточной. В последующие годы она часто критиковала Мао.

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