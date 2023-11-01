Учёные собирают пыльцу, чтобы узнать биологическую историю Австралии

В поисках пыльцы ездят по всей Северной территории Австралии эти исследователи. Они установили в регионе уже..

В поисках пыльцы ездят по всей Северной территории Австралии эти исследователи. Они установили в регионе уже десять специальных приборов, которые улавливают микроскопические частицы.

[Алекс Уолл, исследователь]:

«Пыльца витает в воздухе и оседает здесь. Мы оставляем её в естественной среде на год. А затем вынимаем фильтр и исследуем удержанную им пыльцу».

Для учёных пыльца – кладезь информации. Они узнают, каким растениям принадлежат пыльцевые зёрна. Так можно оценить местное биоразнообразие. Кроме того, исследователи составляют карту изменений растительного покрова. Для этого сравнивают состав современной пыльцы с окаменелыми образцами, которым уже 140 тысяч лет.

[Имоджен Макдермотт, исследовательница]:

«Мы собираем отложения из озёр, таких как лагуна Ханны. Для этого используем большие инструменты». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«По мере того как там скапливаются отложения, скапливается и пыльца. Так мы можем получить представление о том, как изменилась растительность в этой местности за длительный период времени».

Сбор информации – только часть масштабного плана. В рамках проекта исследователи рассказывают о своей работе студентам колледжей.

[Пол Джорджевич, преподаватель]:

«Когда настоящие учёные приходят в колледж, беседуют со студентами и рассказывают о практическом применении научных знаний, это их увлекает и вдохновляет думать о будущем науки».

Учёные исследуют пыльцу и во всех остальных регионах Австралии.

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