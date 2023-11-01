Тысячи жителей эвакуируются из-за лесного пожара в Южной Калифорнии

В Южной Калифорнии тысячи людей эвакуируются из-за лесного пожара, который вызвали ветры из пустыни. В округе..

В Южной Калифорнии тысячи людей эвакуируются из-за лесного пожара, который вызвали ветры из пустыни. В округе Риверсайд предписание срочно уезжать получили 4000 человек.

[эвакуированный]:

«Это очень страшно, особенно когда оставляешь все свои лекарства и всё остальное дома и просто бежишь. Было очень страшно. Я видел, как горят фургоны».

За ночь масштаб пожара увеличился почти вдвое. Его смещают на запад ветры Санта-Аны. Сезонное явление возникает, когда сухой воздух из пустыни дует в сторону океана, из-за чего в Южной Калифорнии повышается пожароопасность.

Огонь уже выжег 890 гектаров территории. Его тушат с земли и с воздуха, но взять под контроль пока не удаётся.

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[эвакуированный]:

«В небе было много дыма. Изначально никто не знал, будет ли обязательная эвакуация. Но её объявили: машины правоохранителей ездили с мигалками и транслировали по громкоговорителю, что всем нужно уезжать».

Власти организовали два эвакуационных центра: один – для людей, второй – для животных. Те, кто эвакуировался на автодомах, смогли расположиться на стоянке торгового центра в Темекьюле.

[эвакуированная]:

«Для большинства из нас всё не так уж и плохо, потому что мы – туристы, и многие из нас живут в глубинке, а это означает, что мы привыкли разбивать лагерь в местах без коммунальных услуг. К тому же мы все довольно хорошие друзья. Поэтому есть кому присмотреть за теми, кому нужна помощь».

Причину пожара расследуют.

В этом году пожары в Южной Калифорнии достаточно умеренные. В регионе шли необычно сильные дожди. В том числе на него обрушился тропический шторм, и впервые за 84 года он достиг густонаселённых районов штата.

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