История девочки с волосами, которые невозможно причесать

У 13-летней Шайлы Мэдисон из Австралии синдром нерасчёсываемых волос. Это редкое генетическое заболевание, при котором волосы невозможно расчесать или уложить. Они торчат во все стороны.



Аномалия проявилась, когда девочке было три месяца. «Каштановые детские волосы выпали, как и положено, но начал пробиваться и расти прямо вверх странный пух. Я такого раньше не видела, но не придала этому значения, пока люди на улице не стали обращать на нас внимание», – вспоминает Селеста, мама девочки.



На прогулках прохожие пытались дотронуться до волос девочки, некоторые отпускали обидные замечания. Родители старались оградить малышку от таких взрослых и не разрешали до неё дотрагиваться. На голову ребёнку надевали повязку, чтобы волосы не падали на глаза.



В четыре года Шайлу рассердило, что она не может собрать волосы в пучок. Девочка их обрезала. «Дочка думала, что после стрижки будет лучше, но волосы стали жёстче», – рассказала Селеста.



Постепенно девочка изменила отношение к своим волосам. Она научилась отвечать на замечания шутками: «Зовите меня просто пушистой» или «Иногда я похожа на льва с безумной гривой».



Однажды 7-летняя Шайла пошла к стоматологу. Он обнаружил, что у девочки тонкая эмаль, и поэтому зубы крошатся. Врач объяснил родителям, что такое бывает у детей с синдромом нерасчёсываемых волос. Только они узнали, что у дочки редкое генетическое заболевание. «Я была потрясена: расплакалась и обрадовалась одновременно. Наконец-то, мы узнали, почему у дочки таки волосы!», – вспоминает мама девочки.



Шайла нормально относится к своей особенности и теперь помогает взрослым и детям позитивно относиться к жизни при любых обстоятельствах. «Нет ничего плохого в том, чтобы отличаться от других», – считает Шайла. На её страничку в соцсети подписались уже более 20 тысяч человек.

