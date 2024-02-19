«Скелет панды»: новый вид необычного морского существа открыли в Японии

«Скелет панды» – так прозвали японцы это морское существо. Кому-то оно может показаться забавным, а кому-то..
Дата загрузки: 2024-02-19
Морское существо относится к роду клавелина из класса асцидии. Обитают «скелеты панды» среди коралловых рифов рядом островом Кумедзима в префектуре Окинава.
Исследователь Наохиро Хасэгава узнал о «скелетах панды» из Интернета несколько лет назад. Увидел фотографию в социальной сети.[Наохиро Хасэгава, сотрудник Университета Хоккайдо]:
«Форма тела этой асцидии немного отличается от известных её видов в Японии. До этого мы знали десять. И когда я увидел фотографии, сразу понял, что это, вероятно, редкий вид, поскольку отличается от других».
Асцидии – это хордовые животные. Но органы, свойственные хордовым, у них появляются только на личиночной стадии. Взрослые существа похожи на сосуды. «Скелет панды» не исключение.[Наохиро Хасэгава, сотрудник Университета Хоккайдо]:
«Белые части, которые похожи на кости, – это кровеносные сосуды. Они проходят горизонтально через жабры асцидий. Чёрные пятна на голове, напоминающие глаза и нос панды, – это просто узор. Пока мы не знаем, для чего он».
Необычные морские существа вызвали большое любопытство у людей. Теперь на острове Кумедзима стало больше туристов. Владельцы проката снаряжения для дайвинга этому только рады.[Сюдэи Тэрай, владелец проката]:
«Мы всегда размещаем фотографии и видео в Интернете. Эти асцидии не безжизненные. Они двигаются, как будто качаются. Поэтому у нас прибавилось клиентов. Они говорят: «Это интересно. Хочу сам увидеть, как они шевелятся»».
По мнению японских учёных, среди рифов возле Окинавы можно найти ещё много неизвестных науке существ.
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