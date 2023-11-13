Новый проект объединил искусство и науку, чтобы показать, как стимулируется наш мозг, когда мы видим красивую..

Учёные показали влияние искусства на мозг в реальном времени

Новый проект объединил искусство и науку, чтобы показать, как стимулируется наш мозг, когда мы видим красивую картину.

Люди, посещающие галерею Курто в Лондоне, могут опробовать эту технологию и увидеть свои собственные эмоции в режиме реального времени.

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[Ахмад Бей, нейробиолог]:«И визуализация, которую они придумали, на самом деле – отличный способ представить этот измеряемый нами сигнал в красивой и живой форме. В противном случае он мог бы быть скучным».

Участники эксперимента надевали особый обруч для электроэнцефалограммы. Он превращал самые слабые электрические сигналы их мозга в визуализацию.

[посетительница выставки]:«Это на самом деле интересно. Я просто как обычно смотрела на картину, а потом увидела, как это выглядит на экране. Просто потрясающе».

Исследования показали, что вид чего-то красивого вызывает выброс дофамина в мозгу. А это известный передатчик хорошего самочувствия.

[Ахмад Бей, нейробиолог]:«Если находишь красоту в произведении искусства, это задействует переднюю часть мозга. А эта часть совпадает с областями, на которые обычно нацелены клинические методы лечения таких заболеваний, как депрессия. Это также область, в которой передаются сигналы, отвечающие за удовольствие и концепцию собственного «Я». Так что там много чего происходит. Удивительно, что искусство затрагивает ту же область».

Исследование провели по заказу Арт-Фонда. Он хочет вдохновить британцев чаще ходить в галереи. Опросы показывают, что 40% жителей страны ходят в музеи реже раза в год. При этом 95% соглашаются, что посещение галерей приносит пользу.

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