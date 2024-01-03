Наблюдать за дикими буйволами из космоса решили в Австралии. Подготовка к проекту SpaceCows длилась годы. Его..

В Австралии начали наблюдать из космоса за чужеродными буйволами

[Эндрю Хоскинс, учёный]:

«Это крупномасштабный проект – возможно, самый масштабный за всю историю наблюдения за дикими животными или, в частности, за буйволами».

Наблюдать за дикими буйволами из космоса решили в Австралии. Подготовка к проекту SpaceCows длилась годы. Его запустили на полуострове Арнем-Ленд в Северной территории.

В этом проекте участвуют учёные, скотоводы и рейнджеры. Сначала буйволов отлавливают. Потом к уху животного прикрепляют GPS-трекер, который работает от солнечной батарейки. Сведения о передвижении буйвола будут поступать в базу данных спутниковой системы. GPS-трекер рассчитан на два года работы. Пока планируют снабдить метками тысячу животных.

Учёные также берут у буйволов кровь на анализ.

[Эндрю Хоскинс, учёный]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «В этом регионе не хватает эпидемического надзора. Теперь мы создаём базу данных, что поможет составить картину распространения болезней среди животных».

На полуострове обитает 22 тысячи азиатских буйволов. Это приблизительная оценка. Но точно известно, что эти животные вредят природе Австралии и угрожают экономике Северной территории. Азиатские буйволы – чужеродный вид. Их завезли сюда в XIX веке. Они распространились по всему континенту. Буйволы поедают много травы и других растений, вытаптывают древние церемониальные места аборигенов и разрушают источники воды.

[Стивен Крейг, участник проекта]:

«Эти буйволы разрушают наши земли».

Проект SpaceCows позволит узнавать о местах скопления буйволов. В этом случае рейнджеры смогут огородить территорию, чтобы животные не выходили за её пределы. А если понадобится, то буйволов вывезут в другие страны. В Азии, например, этому виду угрожает исчезновение.

Короткая ссылка на эту страницу: