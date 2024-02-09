Это горнолыжный курорт Гульмарг в индийском Кашмире. Но сезон выдался неудачный. Хотя зима, снега почти нет...

Учёные: 2023 год стал самым тёплым за всю историю наблюдений

Это горнолыжный курорт Гульмарг в индийском Кашмире. Но сезон выдался неудачный. Хотя зима, снега почти нет. С середины декабря по середину января температура здесь была на шесть градусов выше нормы. Погодные катаклизмы наблюдаются и в других регионах мира.

По данным европейской климатической службы Copernicus, с февраля 2023 года по январь 2024-го стояла самая тёплая погода за всё время наблюдений. То есть температура была на 1,5 градуса Цельсия выше среднего показателя доиндустриального периода.

В феврале 2023 года на юге Ирака была сильная засуха. Пострадали посевы, а фермерам пришлось продавать скот. В такой же ситуации оказалась Восточная Африка. Там в основном живут скотоводы. Из-за гибели скота общины погрузились в нищету. От засухи пострадали и аргентинские фермеры. В провинциях Буэнос-Айрес и Санта-Фе погибли посевы сои и кукурузы.

В пакистанской провинции Белуджистан во второй половине июня температура достигала 47, а иногда и 50 градусов. Много людей попали в больницу с тепловым ударом. В начале лета в Индии от жары умерли 170 человек. Больницы были переполнены пациентами, пострадавшими от перегрева.

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На юго-западе США в калифорнийской Долине Смерти температура поднялась почти до 55 градусов. Это место считается самым жарким на Земле. Такая температура здесь была лишь несколько раз за всё время наблюдений. В июле 1913 года она поднималась до 57 градусов.

В августе гавайский остров Мауи пострадал от разрушительных пожаров. Их распространению способствовали засуха и сильные ветры.

Кроме того, США и многие другие страны пострадали от циклонов. Учёные говорят, что из-за потеплевшей воды в океане они формируются чаще и приносят с собой более интенсивные осадки, чем раньше.

Также служба Copernicus сообщает, что минувший январь стал самым жарким за последние 174 года.

В апреле прошлого года учёные предупреждали, что 2023-й может стать самым жарким годом за всю историю наблюдений. До этого около трёх лет в Тихом океане наблюдался климатический феномен Ла-Нинья. В прошлом году ему на смену пришло противоположное погодное явление – Эль-Ниньо. Из-за него меняется климат на всей планете. Где-то погода становится засушливей, а где-то влажнее.

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