Учёные видят надежду в возрождении к жизни северного белого носорога

Носороги Наджин и Фату – последние представительницы подвида северный белый носорог. Сегодня они находятся под защитой..

Носороги Наджин и Фату – последние представительницы подвида северный белый носорог. Сегодня они находятся под защитой национального заповедника Кении. Однако спасти свой вид уже не смогут, поскольку слишком стары и больны, чтобы выносить детёнышей.

Последний самец подвида умер в 2018 году. Но у учёных всё же есть надежда. Они говорят, что недавняя попытка спасти этих животных с помощью искусственного оплодотворения показала обнадёживающие результаты, хоть и не увенчалась успехом.

Они прибегли к ЭКО, использовав замороженные яйцеклетки и сперматозоиды, взятые у подвида. Из них сначала вырастили эмбрион в пробирке. Затем его вживили суррогатной матери, которой стала самка южного белого носорога. Но будучи беременной 70 дней, она умерла от бактериальной инфекции.

Учёные говорят, что плод развивался хорошо, и что инфекция не была связана с беременностью.

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[Томас Хильдебрандт, исследователь]:«Теперь у нас есть чёткое доказательство того, что эмбрион, который замораживают, размораживают и производят в пробирке, может дать новую жизнь. И это то, чего мы хотим для северного белого носорога».

Процедуру ЭКО провели 24 сентября 2023 года. Самка умерла, когда плод носорога был в длину уже 6,4 сантиметра. При этом учёные не знали, как протекает беременность, пока не обследовали труп животного.

После этого они отправили всех возможных суррогатных матерей на карантин, а также стали делать им прививки.

Несмотря на то, что детёныша выносит самка южного белого носорога, он будет чистокровным представителем северного подвида.

При этом его постараются как можно скорее переместить к двум оставшимся самкам, поскольку южные и северные носороги ведут себя по-разному.

[Томас Хильдебрандт, исследователь]:«Детёныша выкормит самка южного белого носорога, но мы планируем, чтобы БОльшую часть времени он проводил с северным белым носорогом, потому что ему будет необходимо выживать в ландшафте Центральной Африки. Южный белый носорог живёт в саванне, которая представляет собой совершенно другую среду обитания, чем та, в которой живут северные белые носороги».

Последний детёныш северного белого носорога родился в 2000 году. Разрыв более чем в 20 лет делает задачу всё более сложной. Особенно, если учесть, что беременность у самки обычно занимает 16 месяцев, впереди ещё долгий путь. Учёные надеются, что первого детёныша удастся получить в начале 2026 года. В целом у них уже есть 30 замороженных эмбрионов.

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