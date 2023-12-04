Биологических роботов создали из клеток человека

Этот крошечный биологический робот называется «Антробот». И состоит он не из проводов и микросхем, а из..

Этот крошечный биологический робот называется «Антробот». И состоит он не из проводов и микросхем, а из клеток человеческой трахеи. Но действует как машина. [Гизен Гумуская, разработчица]:«Антроботы – это первые полностью живые биологические роботы, состоящие из клеток человека».

Исследователи говорят, что эти роботы уже показали, что могут оказывать лечебный эффект на другие клетки. Когда-нибудь их можно будет использовать для заживления ран или обнаружения опухолей.

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Гизен Гумуская – член исследовательской группы Anthrobots в Университете Тафтса в Бостоне. Она объясняет, как создают таких роботов.

[Гизен Гумуская, разработчица]:«Подобно тому, как крошечное посаженное семя развивается и вырастает в растение, каждый из этих биологических роботов также развивается из семени: единственной человеческой клетки, посаженной во внеклеточный матрикс, в эту многоклеточную подвижную машину».

Маленькие волоски, называемые ресничками, помогают клеточным роботам передвигаться.

[Гизен Гумуская, разработчица]:«В нашей статье мы показали, что антроботы могут проходить сквозь слой повреждённых нервных клеток человека и восстанавливать нервы в течение трёх дней».

Есть надежда, что такие клеточные механизмы будут использовать для восстановления повреждений спинного мозга или нервов сетчатки, распознавания раковых клеток или доставки лекарств в нужное место.

Исследователи говорят, что таких роботов создали без генетической модификации. Они имеют точно такую же генетическую структуру, что и человек-донор, только с другой биологической архитектурой.

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