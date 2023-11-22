180-летний парк развлечений Тиволи украсили рождественской иллюминацией

Под звуки марширующего оркестра парк развлечений Тиволи в Копенгагене распахнул свои двери после обновления. 180-летнюю достопримечательность..
Дата загрузки: 2023-11-23
Всего несколько недель назад главной темой здесь был Хэллоуин.[Каспер Шумахер, главный операционный директор Тиволи]:
«Мы убираем все тыквы и украшения с Хэллоуина, а затем превращаем всё в рождественский базар с новой сценой, множеством рождественских елей и, конечно же, множеством огней, которые нужно зажечь».
Тиволи впервые открыл свои двери в 1843 году. Это один из старейших парков развлечений в мире. Среди первых посетителей был самый известный писатель Дании Ганс Христиан Андерсен.
А в 50-х годах прошлого века парк несколько раз посещал Уолт Дисней, чтобы почерпнуть вдохновение для Диснейленда.[Каспер Шумахер, главный операционный директор Тиволи]:
«Тогда Тиволи находился за пределами Копенгагена. Поэтому, когда люди выезжали за городские стены, первым, что они встречали, был Тиволи. С тех пор мы расширяем парк аттракционами, ресторанами и всем, что у нас есть».
Ожидается, что в рождественский сезон парк посетит около миллиона гостей.[Грейс Хекер, туристка из США]:
«Я приехала в Копенгаген на выходные, и он входит в список мест, которые стоит посетить, особенно в период Рождества. Это одно из моих любимых времён года. Просто волшебно, и это идеальное место». [Майкл Петерсен, житель Копенгагена]:
«Я приходил сюда всё детство. А теперь я возрождаю эту традицию. Мы были здесь в прошлом году. Пришли и в этом. На самом деле мы здесь довольно часто». [Андреас Хирсти, турист из Норвегии]:
«Прекрасная атмосфера, освещение, маленькие домики. Просто уютное место для начала отпуска».
А это торжественное зажжение главной ёлки. После неловкой паузы она засияла тысячами огней.
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