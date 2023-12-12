Рождественские ёлки, «Штолленфест» и роскошные витрины: Европа готовится к празднику

Тысячи огней один за другим вспыхивают на площади Святого Петра в Ватикане. Так зажигается главная рождественская..

Тысячи огней один за другим вспыхивают на площади Святого Петра в Ватикане. Так зажигается главная рождественская ёлка самого маленького государства в мире. Её высота – 28 метров.

Ель подарил итальянский город Кунео. Он расположен в области Пьемонт и с трёх сторон окружён Альпами. Дерево всё равно пришлось бы срубить, поскольку оно вот-вот должно было упасть. Ёлку украсили тысячами эдельвейсов, выращенных в питомнике.

Одновременно на площади Святого Петра официально открылся рождественский вертеп. Фигуры в натуральную величину сделаны из терракоты.

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А в немецком Дрездене проходит фестиваль штоллена. По традиции, местные кондитеры испекли кекс весом 1,8 тонны. Гигантский штоллен торжественно провозят по улицам города. Процессия стартует от дворца «Цвингер» и направляется к «Штрицельмаркту». Это старейший рождественский рынок в Германии.

После парада главный пекарь и его помощники разрезают штоллен на кусочки весом примерно по 500 граммов. Каждый стоит десять евро. Вырученные деньги пойдут на благотворительность.

Первый гигантский штоллен испекли в 1730 году по приказу Августа Сильного – курфюрста Саксонии. Три десятилетия назад дрезденские пекари решили это повторить. Теперь «Штолленфест» проходит здесь ежегодно.

Дух Рождества витает и в Лондоне. Витрины знаменитых магазинов стали ещё роскошнее. Их специально украсили к главному празднику года.

На Оксфорд-стрит ждёт покупателей флагманский универмаг Selfridges. Он работает с 1906 года. Его торговое пространство занимает 50 000 квадратных метров.

Но Selfridges не самый большой универмаг Лондона. Первенство принадлежит магазину Harrods. Он расположен на другом конце города, в престижном районе Найтсбридж. Площадь торгового пространства – 100 000 квадратных метров. Универмаг работает почти 175 лет.

Ещё старше универмаг Fortnum & Mason на Пикадилли. Открылся в 1707 году. Перед Рождеством его витрины превратились в гигантский адвент-календарь.

Ну а поблизости у церкви Святого Иакова маленький оркестр исполняет рождественские гимны, чтобы поднять настроение прохожим.

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