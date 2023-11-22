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Стул с автографом Пресли и многое другое: что выставят на аукцион вещей звёзд в США

Стул с автографом Пресли и многое другое: что выставят на аукцион вещей звёзд в США

Этот стул с автографом Элвиса Пресли впервые выставляют на аукцион. Считается, что на нём певец сидел..

Дата загрузки: 2023-11-23

Стул с автографом Пресли и многое другое: что выставят на аукцион вещей звёзд в США
Этот стул с автографом Элвиса Пресли впервые выставляют на аукцион. Считается, что на нём певец сидел во время своего тайного отпуска в 1959 году, всего за две недели до того, как он встретил Присциллу Пресли.

[Бриджитт Круз, основательница аукционного дома]:
«Они часто сидели на летней террасе бара. И Элвис всегда сидел на одном и том же стуле. Итак, по прошествии двух недель он подписал этот стул».

Аукцион проводит Kruse GWS Auctions. На торги он выставит и другие вещи Пресли. Среди них два кольца, которые когда-то принадлежали музыканту.

[Бриджитт Круз, основательница аукционного дома]:
«Это подарили его секретарше Пэт Уэст, жене члена мемфисской мафии Реда Уэста. А это особенное кольцо было фактически последним подарком, который Элвис сделал своему отцу. Оно украшено облучённым жёлтым бриллиантом весом почти в три карата, который, по мнению Элвиса, должен был сохранить его отцу хорошее здоровье».

По словам основательницы дома, лоты станут хорошим вложением денег.

[Бриджитт Круз, основательница аукционного дома]:
«На самом деле, инвестиции в Элвиса, как известно, превосходят фондовый рынок последние 25 лет подряд».

Это будет крупнейшая распродажа памятных вещей знаменитостей, когда-либо проводившаяся аукционным домом. С молотка уйдёт более 400 предметов.

Лоты состоят из личных вещей, рекламных материалов и плакатов. В их числе плакат с шоу знаменитого британского гитариста-виртуоза Джеффа Бека.

Также будут выставлены вещи современных поп-звёзд: наряд Бейонсе, куртка от Эда Ширана и перчатки, заказанные рэпером Offset.

Онлайн и живые продажи начнутся 2 декабря в Лос-Анджелесе в штате Калифорния, а также в Орландо в штате Флорида.
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