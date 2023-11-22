Обыски и рейды в поселениях беженцев в пакистанском Карачи продолжаются. Полиция ищет афганцев без документов. Согласно..

Рейды в поисках афганцев без документов продолжаются в Пакистане

Обыски и рейды в поселениях беженцев в пакистанском Карачи продолжаются. Полиция ищет афганцев без документов. Согласно распоряжению правительства, они должны покинуть страну.

Об этом Исламабад объявил в прошлом месяце. Планируют выдворить более миллиона беженцев. С 1 октября Пакистан покинуло уже более 370 000 афганцев.

В районе трущоб на окраине города полиция стучится в двери и просит жителей показать документы. Явно расстроенные люди впускают полицейских.

Многие из них родились уже в Пакистане, поэтому Афганистан для них – чужая страна. При этом они и их дети продолжают жить без документов. Большинство не знает афганского языка. Если их выдворят, им придётся оставлять работу и привычный образ жизни.

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При этом в Афганистане власть захватила запрещённая в России и других странах группировка «Талибан». Некоторые профессии там вообще запрещены, например, музыкантов. А женщинам работать и учиться вообще не разрешается.

По этим причинам тысячи афганцев в Пакистане начали прятаться. Говорят, что ни при каких условиях не вернутся в Афганистан, поскольку опасаются за свою жизнь.

Пакистан заявляет, что зарегистрированных афганцев не трогают. Однако Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев заявило, что даже те, у кого есть необходимые документы, подвергаются нападкам и преследованию.

Власти Пакистана заявляют, что афганцы – угроза национальной безопасности. По их словам, беженцы вступают в преступные группировки, а также устанавливают связи с радикальными движениями на родине. В последнее время также участились нападения со стороны боевиков.

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