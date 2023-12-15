«Дарит счастье всем»: сотнями гирлянд украшают улицу к Рождеству жители Сиднея

Тысячами разноцветных огней засверкала Суонсон-авеню в пригороде Сиднея. Здесь есть и ёлка, и импровизированный тоннель, и..

Тысячами разноцветных огней засверкала Суонсон-авеню в пригороде Сиднея. Здесь есть и ёлка, и импровизированный тоннель, и светящиеся фигуры. Гирлянды горят даже на фонарном столбе. Чтобы его украсить, местный житель Брайан Карр нанял автомобиль-вышку.

[Брайан Карр, житель Сиднея]:

«Это дарит счастье всем в такое время года. Мы делаем это для всех. Видеть счастье и радость на лицах детей просто бесценно. Это много значит для нас, поэтому делаем это каждый год».

Первым украшать улицу к Рождеству начал Брайан. Потом эту идею подхватили остальные.

[жительница Сиднея]:

«Это удивительно. Думаю, это кажется детям красивым и волшебным».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Гирляндами и светящимися фигурами украшены десятки домов. Многие жители приходят сюда фотографироваться либо просто полюбоваться сверкающими инсталляциями.

Дома украшают всей семьёй. Обычно на эту работу уходит не меньше 12 часов.

Короткая ссылка на эту страницу: