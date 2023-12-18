От Токио до Нью-Йорка. Как украсили к праздничному сезону крупные города мира? Начнём с Канады. Торонто..

Как украсили к праздникам крупные города мира

От Токио до Нью-Йорка. Как украсили к праздничному сезону крупные города мира?

Начнём с Канады. Торонто мерцает огнями. Знаменитый парк Берчи, известный своим фонтаном для собак, окунулся в праздничную атмосферу благодаря огням в собачьей тематике. А на Инглвуд-авеню уже восьмое Рождество красуется 50 гигантских надувных Сант.

Лос-Анджелес в США тоже весь в огнях. В Беверли-Хиллз праздничная иллюминация и рождественские украшения появились на знаменитой торговой улице Родео-Драйв. А на берегу в районе Санта-Моника огнями сверкает парк аттракционов, включая колесо обозрения.

Улицы Нью-Йорка наполнены символами и звуками Рождества. Гигантский леденец приветствует пешеходов возле Radio City Music Hall, а у Рокфеллер-центра можно увидеть рождественскую ель высотой 24 метра. Её украшает более 50 тысяч светодиодных огней. В Брайант-парке вовсю катаются на коньках, а на улицах ездят, ходят и поют сотни Санта-Клаусов. Дополняют рождественское убранство витрины магазинов Манхэттена.

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В Чикаго знаменитый бейсбольный парк превратился в «Зимнюю страну» с тысячами ослепительных рождественских огней, праздничными магазинами и аттракционами. Каждый вечер каток наполняется посетителями, которые ездят на фоне главной ели города высотой около 14 метров. Пассажиров чикагского метро же радует рождественский поезд с открытым вагоном для Санты и весёлыми эльфами.

Токио в Рождеству тоже сияет огнями. Здесь миллионами лампочек украсили городские деревья. Местные жители и туристы спешат сделать фото на их фоне, а также на фоне большой светящейся фигуры Санта-Клауса с оленем.

В Сиднее самый большой католический собор города осветили красочные проекции, изображающие сцены из песни «12 дней Рождества». В коммерческом районе Мартин-Плейс установили рождественскую ёлку. Гигантский ёлочный шар переливается в Дарлинг-Харбор, а вдоль торгового центра Pitt Street появился навес из тысяч огней.

По Боготе, столице Колумбии, ездит рождественский экспресс. Там пассажиров также встречают Санта-Клаус и эльфы. А в ботаническом саду проходит шоу светящихся фигур разных животных, сделанных с помощью светодиодных ламп и экологически чистых материалов.

Вторая по величине площадь Мехико также погрузилась в праздничную атмосферу. Среди среди украшений можно увидеть традиционный рождественский цветок пуансеттию.

Дух Рождества витает и в Лондоне. Витрины знаменитых магазинов стали ещё роскошнее. Их специально украсили к главному празднику года.

На площади Святого Петра в Ватикане установили рождественскую ёлку высотой 28 метров. Её украсили тысячами эдельвейсов, выращенных в питомнике. Там же есть рождественский вертеп. Фигуры в натуральную величину сделаны из терракоты.

Иллюминация украшает и Москву. Красная площадь и центральные улицы города украшены тысячами огней, гирлянд и световых инсталляций. Также в столице России работает несколько открытых катков, включая один из крупнейших на ВДНХ.

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