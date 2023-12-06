Ледовый каток, ёлки и воспитательные меры: как проходит рождественский сезон в Европе и Израиле

[туристка из Германии]:

«Каждый год мы приезжаем сюда на Рождество или незадолго до него. Нам нравится эта атмосфера. В это волшебное время повсюду много людей».

Загреб, столица Хорватии, засверкала праздничными огнями. На площади короля Томислава открылся ледовый каток.

Людей также ждёт рождественская ярмарка. Можно провести время и в уличном кафе.

А в Любляне – столице Словении – начался снегопад. Но это не мешает людям приходить к главное ёлке города. Она живая и украшена тысячами огней.

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В чешских деревнях, возможно, нет такой яркой иллюминации. Зато здесь три дня подряд разыгрывают захватывающий рождественский спектакль. В деревню врываются демоны и шутливо пугают детей – конечно, в целях воспитания. Только потом появляется Санта и раздаёт угощения.

[участник праздника]:

«Эта традиция, когда приходят святой Николай и демоны, – очень популярна в нашей деревне Лидечко. Мы не знаем, когда она зародилась, но, вероятно, так было всегда».

А в этой деревне пошли ещё дальше и создали целую комнату пыток. Чтобы привить детям послушание, их сажают в клетки или привязывают к позорному столбу.

Ну а в Иерусалиме всё по-доброму. Санта-Клаус, по традиции, садится на верблюда и отправляется к Иерусалимскому храму. С вершины Храмовой горы он желает всем счастливого Рождества.

[Санта-Клаус]:

«Ещё важнее из сердца мира, Иерусалима, послать пожелание мира и надежды всем людям на Земле. Я желаю, чтобы эта война закончилась и мы были счастливы. Счастливого Рождества и счастливого Нового года на Святой Земле».

Католики заранее готовятся к Рождеству. Время ожидания праздника называется «Адвент». В этом году предрождественский период начался 3 декабря.

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