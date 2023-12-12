Рождественский экспресс, сияя огнями, прибывает на станцию в пригороде Боготы. Здесь его ждут сотни пассажиров. Колумбийцы..

Все на борт: рождественский экспресс пустили в Колумбии

Рождественский экспресс, сияя огнями, прибывает на станцию в пригороде Боготы. Здесь его ждут сотни пассажиров. Колумбийцы отправляются в путешествие целыми семьями или большими компаниями.

[пассажирка]:

«Важно, что в это время года у нас есть возможность прокатиться с семьёй в рождественском поезде. Это вызывает много чувств и воспоминаний. В рождественский сезон мы можем делиться весельем и радостью со своими родными».

На борту пассажиров встречают Санта-Клаус и эльфы.

[Санта-Клаус]:

«Мы всем сердцем надеемся, что этот год завершится наилучшим образом для каждого из вас, независимо от того, какие проблемы у вас были. И помните, Рождество – это любовь, это время прощать и делиться».

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Весело в каждом вагоне. Настроение людям поднимают артисты и музыканты. Увлекают музыкой так, что подпевать начинают все.

[пассажирка]:

«Это классно, потому что мы можем всей семьёй покататься на поезде, что особенно (важно) в это время года. Атмосфера Рождества чувствуется сильнее».

Рождественский поезд курсирует между Боготой и Сипакирой. Он будет ходить до конца декабря.

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