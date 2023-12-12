Министр обороны: «Израиль не намерен оставаться в секторе Газа»

Израиль не намерен постоянно оставаться в секторе Газа. Об этом сообщил министр обороны страны Йоав Галант...

Израиль не намерен постоянно оставаться в секторе Газа. Об этом сообщил министр обороны страны Йоав Галант. По его словам, правительство открыто для обсуждения альтернативных вариантов того, кто будет контролировать эту территорию, при условии, что это не будет группа, враждебная к Израилю. [Йоав Галант, министр обороны Израиля]:«Израиль примет любые меры, чтобы уничтожить ХАМАС, но у нас нет намерения постоянно оставаться в секторе Газа. Мы заботимся только о своей безопасности и безопасности наших граждан вдоль границы с сектором Газа».

По его словам, управлять анклавом должна третья сторона.

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[Йоав Галант, министр обороны Израиля]:«Это, определённо, будет не ХАМАС, и это также будет не Израиль. Мы сохраним за собой право вести военные действия в случае любой угрозы».

Галлант также заявил, что Израиль открыт для возможного достижения соглашения с поддерживаемой Ираном группировкой «Хезболла» в Ливане. При этом любой договор будет включать безопасную зону вдоль границы и надлежащие гарантии.

[Йоав Галант, министр обороны Израиля]:«Очевидно, соглашение должно включать гарантии безопасного расстояния от нашей границы до сил, которые могут стрелять по израильской территории, или сил, которые могут действовать внутри Израиля».

Между тем, несколько посланников Совета Безопасности ООН вылетели в Египет, чтобы посетить границу с сектором Газа. Ранее генеральный секретарь Антониу Гутерриш предупредил, что тысячи людей в палестинском анклаве «просто голодают».

[Филипп Лазарини, генеральный комиссар БАПОР]:«Мы слышим, что в Газе царит голод. Всё больше и больше людей не едят один день, два дня, три дня».

Представители делегации пересекли Синайский полуостров Египта, чтобы добраться к КПП Рафах – единственному входу в сектор Газа. Они говорят, что в анклаве царит хаос. Люди грабят центры распределения помощи и останавливают грузовики на дорогах, пытаясь найти еду для своих семей.

Также растут опасения по поводу массового бегства палестинцев в Египет.

[Филипп Лазарини, генеральный комиссар БАПОР]:«Итак, люди просто спят на бетоне, на холоде. Есть проблема сточных вод. Люди изо всех сил пытаются найти чистую воду, еду. И это было две недели назад, перед наступлением на юге».

ООН заявляет, что в Газу поступает слишком мало помощи. Большая часть населения анклава была вынуждена покинуть свои дома. Это более двух миллионов человек.

[местный житель]:«В Газе нет лечения, лекарств и еды. Если люди не умрут от войны, они умрут от недостатка еды, от голода».

После завершения недельного соглашения о прекращении огня между израильскими силами и ХАМАС, Израиль начал наземное наступление на юге Газы. С тех пор он продвинулся с востока в центр города Хан-Юнис, а военные самолёты атаковали район на западе.

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