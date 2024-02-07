Крупнейший в мире круизный лайнер «Икона морей» в первый раз отправился в плавание с пассажирами Крупнейший в мире круизный лайнер «Икона морей» совершает первый рейс с пассажирами по островам Карибского моря... Дата загрузки: 2024-02-07

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Крупнейший в мире круизный лайнер «Икона морей» совершает первый рейс с пассажирами по островам Карибского моря. Сейчас судно пришвартовалось в Махауале в мексиканском штате Кинтана-Роо.

На лайнере с 20 палубами помещается 7600 пассажиров плюс экипаж из 2350 человек. Длина судна – 365 метров. В распоряжении пассажиров бассейны, водные горки и аквапарк.

[Джасприт Каур, туристка из Лос-Анджелеса]:

«Впечатления от путешествия на лайнере потрясающие. Еда, обслуживание, интерьер – всё прекрасно. Это превзошло наши ожидания. Очень приятно».









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Во время остановки пассажиры могут прогуляться по прибрежному посёлку. Здесь их уже встречают мариачи и уличные танцоры.

[Титу Монтейру, сотрудник порта]:

«Это честь для Махауаля, для порта и для всех нас, кто работает здесь, в Коста-Майе. Честь впервые принимать его в Мексике. Атмосфера прекрасная, люди счастливы. Они очень рады увидеть «Икону морей»».

Позже лайнер отправится на остров Косумель.

Судно построили для американской круизной компании Royal Caribbean International. В первый рейс оно отправилось из Майами 27 января.