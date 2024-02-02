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В столице Колумбии на один день забыли о машинах

В столице Колумбии на один день забыли о машинах

В Боготе пешеходы и велосипедисты почувствовали полную свободу. В столице Колумбии объявили день без машин. На..

Дата загрузки: 2024-02-02

В столице Колумбии на один день забыли о машинах
В Боготе пешеходы и велосипедисты почувствовали полную свободу. В столице Колумбии объявили день без машин. На дороги выезжают в основном только такси и автобусы.

Всего неделю назад Богота была окутана дымом от лесных пожаров. Вместе с выхлопными газами это создало критическую ситуацию. День без машин поможет воздуху стать чище.

[жительница Боготы]:
«Это чудесно, особенно потому, что столица страдает от экологических проблем и лесных пожаров. Воздух грязный. А это очень хорошая инициатива для всех жителей Боготы – с точки зрения здоровья, благополучия и отдыха».

[житель Боготы]:

«Нам очень повезло. Вчера шёл дождь, а сегодня нет машин. Хорошо, что в городе снова есть кислород».

В этом году лето в Колумбии жарче и засушливей, чем обычно. Леса пострадали от сильных пожаров. Их было уже больше 200. На погоду повлиял климатический феномен Эль-Ниньо.
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