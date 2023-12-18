Знаменитая улица Виа дель Корсо в Риме теперь остаётся светлой даже ночью. Здесь светящимся ковром протянулись..

Забеги, регаты и подарки: в рождественскую атмосферу погружаются и Европа, и Америка

Знаменитая улица Виа дель Корсо в Риме теперь остаётся светлой даже ночью. Здесь светящимся ковром протянулись рождественские гирлянды. Всего 18 нитей. Их длина – 1400 метров, и на них горят 300 тысяч лампочек. Инсталляция посвящена миру на всей планете.

В Венеции тоже готовятся к Рождеству. Праздничное настроение создают десятки Санта-Клаусов. Они сели в гондолы и устроили настоящую регату, проплыв по всем каналам города.

А во Франции в ожидании Рождества вспоминают о пользе спорта. В городе Исси-ле-Мулино проходит праздничный марафон. В нём участвуют тысячи бегунов в костюмах Санты. Такие забеги здесь проходят более 45 лет.

[Симон, участник забега]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «На этих соревнованиях мы все празднично одеты. Здесь отличная атмосфера. Мы участвовали и в прошлом году. Цель забега – показать лучшее время и добраться до финиша как можно быстрее».

Забеги в костюмах Санты устраивают и в Латинской Америке. Тысячи жителей Мехико участвуют в соревнованиях целыми семьями. Берут с собой даже собак.

[Санта-Клаус]:

«Семья должна держаться вместе. Любовь, привязанность и тепло должны быть с ними всегда и везде».

А это Каракас – столица Венесуэлы. Здесь жара, и бегуны в основном в футболках и шортах. На финише всех ждёт сюрприз. Улица превратилась в гигантскую ванну с клубами пены.

В Гватемале Санта-Клаус уже начал дарить подарки. Первыми их получили нуждающиеся дети. В роли Санты местный пожарный Эктор Чакон. Ему 77 лет, и последние 26 он устраивает представление перед каждым Рождеством. Спускается по верёвке с железнодорожного моста, а потом раздаёт детям игрушки. Подарки куплены на пожертвования, собранные пожарными.

[Эктор Чакон, пожарный]:

«Это чувство трудно описать, но это настоящая радость. Мы, городские пожарные, делаем это, потому что служим обществу. При этом помним, что празднуем рождение Иисуса. Его учение показало нам, что надо быть щедрыми и милосердно относиться к нуждающимся».

Санта-Клаус, как известно, поспевает везде. Поэтому в трущобах Рио-де-Жанейро дети тоже получают подарки. Их подготовили волонтёры из бразильской благотворительной организации.

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