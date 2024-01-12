«Элвис-экспресс» везёт пассажиров на фестиваль в австралийский Паркс

Вокзал в Сиднее превратился в концертную площадку. На сцене звучат лучшие песни короля рок-н-ролла Элвиса Пресли. Здесь собрались поклонники и подражатели американского певца. Музыкальные хиты поднимают всем настроение перед предстоящим путешествием.

Отсюда скоро отправится «Элвис-экспресс». Он доставит пассажиров в городок Паркс на фестиваль Элвиса Пресли. В этом году темой праздника стал музыкальный фильм «Тюремный рок» с Элвисом в главной роли. Поэтому некоторые поклонники нарядились в костюмы заключённых и охранников.

Впрочем, многие по-прежнему предпочитают подражать самому Элвису, а не героям его фильмов. [поклонник Элвиса Пресли]:

«Это фантастично и здорово – чествовать «Короля». Все проникаются духом происходящего, мы наряжаемся, и теперь это стало ежегодной традицией. Так что мне это очень нравится». [поклонница Элвиса Пресли]:

«Все стали слишком серьёзными. Люди красят свои дома в серый цвет, и мир стал серым. Нам нужно немного красок и веселья. Просто выйти из этого и повеселиться».

Путь до Паркса на «Элвис-экспрессе» займёт шесть часов, но скучать никому не придётся. Пассажиров будут развлекать певцы.

[Стив Флетчер, певец]:

«То, что происходит в «Элвис-экспрессе», остаётся в «Элвис-экспрессе». На самом деле, там очень весело. Мы переходим из вагона в вагон, развлекая людей, а они украшают всё внутри. Мы собрались, чтобы хорошо провести время».

Фестиваль в Парксе продлится пять дней. Там пройдут 200 мероприятий, включая парад, конкурс двойников Элвиса Пресли и выставки. На праздник обычно приезжает 25 тысяч человек. Он приурочен ко дню рождения певца.