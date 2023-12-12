Десятки кубинцев станцевали танго в Старой Гаване

Кубинцы вышли на улицы Старой Гаваны, чтобы исполнить знаменитый танец. Так, вместе со всем миром, они..

Кубинцы вышли на улицы Старой Гаваны, чтобы исполнить знаменитый танец. Так, вместе со всем миром, они отмечают Международный день танго. В последние годы на Кубе всё больше поклонников этого танца.

[Эми Бермудес, преподавательница танго]:

«У нас танго всегда привлекает много внимания. Когда мы танцуем танго где-либо, люди, особенно молодые, сразу спрашивают, учим ли мы танцевать».

Танго зародилось в 80-е годы XIX века в бедных портовых районах Уругвая и Аргентины. Постепенно танец видоизменялся и со временем завоевал весь мир.

[танцор]:

«Я считаю, что стиль исполнения танго уникален для каждого человека, а не для страны или региона. Каждый человек танцует по-своему. Неважно, кубинец он или аргентинец».

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Некоторые считают, что у слова «танго» африканское происхождение. В XIX веке в Латинской Америке так называли любые танцы чернокожих рабов. Позже в результате слияния разных культур зародился жанр «танго».

Многие считают самым знаменитым исполнителем песен в стиле танго аргентинца Карлоса Гарделя. Особенно его почитают латиноамериканцы.

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