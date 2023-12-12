Десятки кубинцев станцевали танго в Старой Гаване

Кубинцы вышли на улицы Старой Гаваны, чтобы исполнить знаменитый танец. Так, вместе со всем миром, они..
Дата загрузки: 2023-12-12
Кубинцы вышли на улицы Старой Гаваны, чтобы исполнить знаменитый танец. Так, вместе со всем миром, они отмечают Международный день танго. В последние годы на Кубе всё больше поклонников этого танца.
[Эми Бермудес, преподавательница танго]:
«У нас танго всегда привлекает много внимания. Когда мы танцуем танго где-либо, люди, особенно молодые, сразу спрашивают, учим ли мы танцевать».
Танго зародилось в 80-е годы XIX века в бедных портовых районах Уругвая и Аргентины. Постепенно танец видоизменялся и со временем завоевал весь мир.
[танцор]:
«Я считаю, что стиль исполнения танго уникален для каждого человека, а не для страны или региона. Каждый человек танцует по-своему. Неважно, кубинец он или аргентинец».
Некоторые считают, что у слова «танго» африканское происхождение. В XIX веке в Латинской Америке так называли любые танцы чернокожих рабов. Позже в результате слияния разных культур зародился жанр «танго».
Многие считают самым знаменитым исполнителем песен в стиле танго аргентинца Карлоса Гарделя. Особенно его почитают латиноамериканцы.
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