77 доколумбовых артефактов вернулись из Германии в Колумбию

В Колумбию вернулись 77 артефактов, созданных до прихода испанцев в XVI веке. Они находились у частного..

В Колумбию вернулись 77 артефактов, созданных до прихода испанцев в XVI веке. Они находились у частного коллекционера в Германии. В числе экспонатов – изделия из керамики и металла, каменная скульптура, инструменты и украшения.

[Каталина Себальос, сотрудница МИД Колумбии]:

«В 70-х годах один немец, живший в Колумбии, купил эти предметы доколумбовой эпохи. Затем он отвёз их в Германию. Теперь его наследники решили добровольно вернуть экспонаты после переговоров в консульстве Колумбии во Франкфурте».

Артефакты принадлежат доколумбовым культурам Южной Америки, таким как Тайрона, Сан-Агустин, Калима и Кимбая.

Консульство Колумбии во Франкфурте получило эти предметы в августе прошлого года. Теперь их вывезли в страну на президентском самолёте. Реликвии удалось вернуть в рамках соответствующего соглашения между Германией и Колумбией.

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За последний год в южноамериканскую страну привезли более 530 артефактов, которые десятки лет хранились в Германии, США, Италии, Нидерландах, Швейцарии и Великобритании.

Сейчас МИД Колумбии продолжает работать над тем, чтобы вернуть каменные изделия времён культуры Сан-Агустин из Берлинского этнологического музея.

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