Двойной оползень в Колумбии: не менее 33 погибших

На северо-западе Колумбии в результате ливней сошло два масштабных оползня на одном и том же месте...

На северо-западе Колумбии в результате ливней сошло два масштабных оползня на одном и том же месте. В итоге погибло не менее 33 человек, большинство из которых – дети. Есть и пропавшие без вести. Ещё 20 человек пострадали.

Как сообщается, первый оползень сошёл на участок дороги, которая соединяет города Кибдо и Медельин в тихоокеанском департаменте Чоко. А второй обрушился на стоящий рядом дом, где пережидали водители и пассажиры, застрявшие из-за первого оползня.

Место трагедии посетил президент страны.

[Густаво Петро, президент Колумбии]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «В доме погибли 33 человека, десять из них ещё не опознали. Нам предстоит работать над тем, чтобы выяснить, кем они были, и найти их родственников. И ещё десять человек пропали без вести».

Этот водитель рассказывает, что чудом выжил.

[Хорхе Гевара, выживший водитель]:

«Я привёз четверых человек: троих взрослых и девочку. Они вышли из машины и вошли в дом.

В этот момент сошёл оползень, и они там погибли, попали в ловушку».

Местные жители жалуются, что нечто подобное в регионе происходит периодически.

[Хисус Эдуардо Рамирес, родственник погибшего]:

«Нас по-прежнему игнорируют. Такое случается каждый год. Это не то, что происходит разово. Похожее было в прошлом год, и годом ранее – тоже. Мы всегда живем в страхе».

Люди гибнут от непогоды и в соседней Бразилии. Сильные ливни обрушились в выходные на штат Рио-де-Жанейро. Сообщается об одиннадцати погибших. Затоплены улицы, дома и даже ветка метро. Мэр Рио объявил чрезвычайное положение.

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