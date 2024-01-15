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Двойной оползень в Колумбии: не менее 33 погибших

Двойной оползень в Колумбии: не менее 33 погибших

На северо-западе Колумбии в результате ливней сошло два масштабных оползня на одном и том же месте...

Дата загрузки: 2024-01-16

Двойной оползень в Колумбии: не менее 33 погибших

На северо-западе Колумбии в результате ливней сошло два масштабных оползня на одном и том же месте. В итоге погибло не менее 33 человек, большинство из которых – дети. Есть и пропавшие без вести. Ещё 20 человек пострадали.

Как сообщается, первый оползень сошёл на участок дороги, которая соединяет города Кибдо и Медельин в тихоокеанском департаменте Чоко. А второй обрушился на стоящий рядом дом, где пережидали водители и пассажиры, застрявшие из-за первого оползня.

Место трагедии посетил президент страны.

[Густаво Петро, президент Колумбии]:

«В доме погибли 33 человека, десять из них ещё не опознали. Нам предстоит работать над тем, чтобы выяснить, кем они были, и найти их родственников. И ещё десять человек пропали без вести».

Этот водитель рассказывает, что чудом выжил.

[Хорхе Гевара, выживший водитель]:
«Я привёз четверых человек: троих взрослых и девочку. Они вышли из машины и вошли в дом.
В этот момент сошёл оползень, и они там погибли, попали в ловушку».

Местные жители жалуются, что нечто подобное в регионе происходит периодически.

[Хисус Эдуардо Рамирес, родственник погибшего]:
«Нас по-прежнему игнорируют. Такое случается каждый год. Это не то, что происходит разово. Похожее было в прошлом год, и годом ранее – тоже. Мы всегда живем в страхе».

Люди гибнут от непогоды и в соседней Бразилии. Сильные ливни обрушились в выходные на штат Рио-де-Жанейро. Сообщается об одиннадцати погибших. Затоплены улицы, дома и даже ветка метро. Мэр Рио объявил чрезвычайное положение.
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