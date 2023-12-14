Зачем птице сделали сандалии

Певчая птица многоголосый пересмешник повредила лапки. Она не могла стоять и ходить. На помощь пришли сотрудники центра Калифорнийского центра дикой природы.

Спасатели сделали для пересмешника крошечные сандалии. Их приклеили к лапкам птицы. За две недели она приспособилась на них ходить. За это время лапки зажили.

«Нам нужно было приучить её лапки к правильному состоянию, – рассказал ветеринар центра. – Мы использовали кусочки картона, чтобы зафиксировать пальцы в нужном положении, и всё получилось».

Когда лапки восстановились, пересмешника выпустили на волю.

Многоголосый пересмешник вырастает до 28 см в длину. Размах крыльев может достигать 38 см. Птица подражает различным шумам и звукам животных. В её репертуаре от 50 до 200 песен.