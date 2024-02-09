Почему уборщик мусора «искал иголку в стоге сена» для незнакомки

Даниэль Хатерли Кэрролл проводила с группой занятия по живописи в Бэттери-парке в Нью-Йорке. Поскольку руки пачкались краской, она вытирала их тряпкой и пользовалась мыльным очищающим средством.

В конце занятия все выбросили тряпки в прозрачный мусорный пакет, а затем положили его в мусорный бак. Даниэль не заметила, что её обручальное кольцо упало в пакет. «Я была так занята в тот день и постоянно очищала руки, что не заметила, как потеряла кольцо», – вспоминает художница.



На следующий день, проснувшись рано утром, она обнаружила, что золотого обручального кольца с девятью бриллиантами на руке нет.

«Я думала, что муж на меня обидится, поэтому собиралась незаметно уйти, чтобы поискать кольцо», – рассказала Даниэль. Но он проснулся и сказал: «Я пойду с тобой и помогу»».

Придя в парк, супруги обнаружили, что мусорный бак уже пуст. Стив, муж Даниэль, заметил мусоровоз и сказал, что, вероятно, кольцо уже там. Но в машине никого не было, поэтому Даниэль написала записку:

«Здравствуйте, я думаю, что моё обручальное кольцо в этой машине. Оно в пакете, который положили в мусорный бак в парке в конце дня в воскресенье. Сейчас пять утра, и я пришла сюда, чтобы его поискать, а потом увидела мусоровоз. Пожалуйста, позвоните мне и скажите, куда направится машина. Я быстро приеду. Спасибо, Даниэль».

Женщина положила записку под стеклоочиститель и пошла домой, надеясь, что ей ответят.

На следующий день записку обнаружил городской рабочий Гэри Гэддист. «Записка тронула меня искренностью. Я позвонил по телефону, и женщина рассказала, что потеряла кольцо и не могла уснуть, обнаружив пропажу», – вспоминает рабочий.

Он рассказал Даниэль, что мусор уже отвезли на свалку, но он поедет и поищет, хотя очень сомневается в успехе.

Когда Гэри приехал на свалку, рабочие сказали ему: «Если хочешь искать иголку в стоге сена – вперёд».

Перебрав горы мусора, Гэри нашёл большой пакет, а в нём прозрачный поменьше с кольцом внутри. «Я недолго искал, а когда нашёл, сфотографировал кольцо».

Затем Гэри позвонил супругам. Даниэль от радости заплакала. «Я прыгнула в такси и помчалась к нему на встречу», – вспоминает женщина.



Даниэль была счастлива, когда встретилась с Гэри, который вернул ей потерянное обручальное кольцо.



Гэри спросили, почему он «искал иголку в стоге сена» для незнакомки, и он ответил: «Ради любви. Думаю, она хороший человек. Они с мужем любят друг друга. Я рад, что смог помочь», – сказал Гэри.