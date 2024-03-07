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Белки устроили гнездо за окном. Замечательные фото

Белки устроили гнездо за окном. Замечательные фото
Белки устроили гнездо за окном. Замечательные фото

Однажды фотограф Людвиг К. Тимм из Германии заметил сломанные ветки за окном ванной комнаты.
«Сначала мы увидели несколько веток на карнизе. Решили, что их занесло туда ветром. Потом заметили, что белки строят гнездо».

Людвиг решил запечатлеть жизнь новых жильцов. Вскоре появились бельчата. Несколько месяцев он наблюдал за подрастающими малышами.

Один из любимых снимков фотографа – спящие белки. «Большая удача, что мне удалось сфотографировать спящих белок. Обычно они внутри гнезда, но поскольку в тот день было очень жарко, они спали снаружи, и я мог за ними наблюдать», – рассказал Людвиг.

Фотограф считает редкой удачей соседство с белками и возможность наблюдать за ними через окно.

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