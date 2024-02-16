Фруктовая мода: как из ананасов делают обувь

Ананас – это не только вкусный и полезный фрукт, но и сырьё для экологичной моды. Эти..
Дата загрузки: 2024-02-16
«Мы сжигали, выбрасывали или пересаживали побеги ананасов. Позже мы связались с компанией Pine Kazi. Теперь продаём им побеги по девять центов за штуку».
Раньше такие листья почти не использовали. Но сегодня они привлекают всё больше внимания. Pine Kazi перерабатывает их в модную обувь.
Стартап также привлекает работников из местных общин, создавая рабочие места. Одна пара обуви стоит чуть больше 40 долларов.[Оливия Авуор, соучредительница стартапа]:
«Мы используем этот текстиль для производства экологически чистых модных товаров, таких как обувь и сумки, одновременно создавая рабочие места для уязвимых групп населения».
Соучредители стартапа говорят, что идея родилась благодаря университетскому проекту.
Будучи студентами, они заметили огромные кучи горящих ананасовых отходов и задумались, как решить проблему.[Оливия Авуор, соучредительница стартапа]:
«Мы перерабатываем отходы ананасовых листьев в биоразлагаемый текстиль, безопасный для окружающей среды».
Раньше ананасовое волокно почти не использовали, поскольку перерабатывать его сложнее и дороже хлопка или синтетики. Но теперь многие производители задумываются об экологичности и пытаются решить проблему «быстрой моды».
В Кении ежегодно производят около 80 тысяч тонн отходов ананасов. Обычно их сжигают или разлагают с помощью химикатов. Однако все эти способы плохо влияют на окружающую среду.
При этом страна также ежегодно импортирует тысячи тонн одежды-б/у из полиэстера, поскольку она дешёвая. Потом она оказывается на свалках, загрязняя почву и водоёмы.
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