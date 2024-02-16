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Фруктовая мода: как из ананасов делают обувь

Фруктовая мода: как из ананасов делают обувь

Ананас – это не только вкусный и полезный фрукт, но и сырьё для экологичной моды. Эти..

Дата загрузки: 2024-02-16

Фруктовая мода: как из ананасов делают обувь
Ананас – это не только вкусный и полезный фрукт, но и сырьё для экологичной моды. Эти кенийские фермеры начали получать дополнительный доход от листьев, которые раньше просто выбрасывали.

[Джеймс Кинутия, фермер]:
«Мы сжигали, выбрасывали или пересаживали побеги ананасов. Позже мы связались с компанией Pine Kazi. Теперь продаём им побеги по девять центов за штуку».

Раньше такие листья почти не использовали. Но сегодня они привлекают всё больше внимания. Pine Kazi перерабатывает их в модную обувь.

Стартап также привлекает работников из местных общин, создавая рабочие места. Одна пара обуви стоит чуть больше 40 долларов.

[Оливия Авуор, соучредительница стартапа]:
«Мы используем этот текстиль для производства экологически чистых модных товаров, таких как обувь и сумки, одновременно создавая рабочие места для уязвимых групп населения».

Соучредители стартапа говорят, что идея родилась благодаря университетскому проекту.

Будучи студентами, они заметили огромные кучи горящих ананасовых отходов и задумались, как решить проблему.

[Оливия Авуор, соучредительница стартапа]:
«Мы перерабатываем отходы ананасовых листьев в биоразлагаемый текстиль, безопасный для окружающей среды».

Раньше ананасовое волокно почти не использовали, поскольку перерабатывать его сложнее и дороже хлопка или синтетики. Но теперь многие производители задумываются об экологичности и пытаются решить проблему «быстрой моды».

В Кении ежегодно производят около 80 тысяч тонн отходов ананасов. Обычно их сжигают или разлагают с помощью химикатов. Однако все эти способы плохо влияют на окружающую среду.

При этом страна также ежегодно импортирует тысячи тонн одежды-б/у из полиэстера, поскольку она дешёвая. Потом она оказывается на свалках, загрязняя почву и водоёмы.
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