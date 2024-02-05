Птенец голубого пингвина впервые родился в аквариуме в Калифорнии

В аквариуме «Берч» в Сан-Диего впервые вылупился птенец голубого пингвина. Это также первое такое событие для..

В аквариуме «Берч» в Сан-Диего впервые вылупился птенец голубого пингвина. Это также первое такое событие для Западного побережья США. Птенец родился под Новый год, а теперь сотрудники аквариума опубликовали видео с подросшим питомцем.

Пара голубых пингвинов поселилась здесь в 2022 году. После акклиматизации у птиц появилось потомство. Птенца растят сотрудники Центра по уходу за пингвинами. При рождении он весил 30 граммов, а сейчас весит почти 900. Пол птенца скоро объявят.

Пока пингвин покрыт пухом. После линьки у него вырастут перья. Потом он присоединится к свои сородичам. Это произойдёт примерно через три месяца.

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Голубых пингвинов также называют малыми. Это самый мелкий вид в семействе нелетающих птиц. Взрослые пингвины вырастают до 30-40 сантиметров. Весят в среднем полтора килограмма.

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