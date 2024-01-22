Фигуры людей из спичек и папье-маше делает хорватский скульптор

Хорватский художник Томислав – не первый человек, создающий модели из спичек. Но, возможно, самый амбициозный. Томислав,..

Хорватский художник Томислав – не первый человек, создающий модели из спичек. Но, возможно, самый амбициозный.

Томислав, не колеблясь, использует 210 000 спичек, чтобы создать скульптуру пианиста, играющего на рояле, в натуральную величину и со спичечными струнами.

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[Томислав Хорват, художник]:«Сначала я делал из спичек какие-то фигурки. Но мне это надоело, и я решил поставить перед собой более серьёзную задачу. И именно так я начал делать скульптуры».

Первоначально Томислав создавал модели гораздо меньшего размера. Но в 2013 году решил воспроизвести в натуральную величину актёра Аль Пачино, исполняющего культовую роль – персонажа Дона Корлеоне из фильма Фрэнсиса Форда Копполы 1972 года «Крёстный отец».

«Пианист» стал его второй масштабной работой. За ней последовал «Отчаявшийся человек».

[Томислав Хорват, художник]:«Пока я закончил три скульптуры и работаю над четвёртой. Первую скульптуру завершил в 2013 году. Она называется «Крёстный отец». Над ней я работал полтора года, и в ней 117 000 спичек. Вторая скульптура «Пианист» сделана из 210 000 спичек, а третья скульптура – это тематическая коллекция «Отчаявшийся человек», над которой я тоже работал полтора года. И в ней 54 000 спичек».

Для поддержки скульптур такого масштаба он лепит несущую конструкцию из папье-маше или дерева.

Томислав выставлял свои работы в галереях по всей Хорватии, включая столицу Загреб. Но продавать их пока не планирует.

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