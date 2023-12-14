Драйверский кроссовер Lamborghini подарили итальянской полиции

Мощный люксовый кроссовер получила в дар итальянская полиция. Это Lamborghini Urus Performante, оборудованный для транспортировки органов..

Мощный люксовый кроссовер получила в дар итальянская полиция. Это Lamborghini Urus Performante, оборудованный для транспортировки органов и медикаментов. Его начнут эксплуатировать со следующего года.

Машину передал глава компании Lamborghini Стефан Винкельманн. Церемония прошла у здания МВД в Риме.

[Стефан Винкельманн, глава компании Lamborghini]:

«Это Lamborghini Urus Performante. По сравнению с базовой версией он ниже, шире и легче. Автомобиль оснащён оборудованием дорожной полиции, плюс в нём есть всё оборудование для транспортировки органов».

Кроссовер мощностью 666 лошадиных сил разгоняется до сотни за 3,3 секунды. Максимальная скорость – 306 километров в час.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Urus присоединится к двум суперкарам Huracan, которые уже используют для транспортировки органов, и станет шестым Lamborghini в автопарке итальянской полиции.

[Мария Франческа Бруски, представительница полиции]:

«Сотрудничество Lamborghini и полиции длится уже 20 лет. Эти автомобили используют только специальные службы. Машины оснащены оборудованием для транспортировки органов, поэтому такой транспорт служит для спасения жизней».

С 2004 года на суперкарах Lamborghini транспортировали органы 242 раза. Также автомобили использовали более 380 раз, чтобы оперативно оказать помощь на дорогах и автострадах.

Так, в последний раз срочную транспортировку органов провели в феврале прошлого года. Полицейские проехали 700 километров за 4 часа 45 минут, чтобы доставить почку из Л’Акуилы в Турин. 57-летний пациент получил её вовремя.

Спорткары также участвуют в информационных мероприятиях, призванных распространять культуру безопасного вождения.

Короткая ссылка на эту страницу: