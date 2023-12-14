Австралийский студент разрабатывает робота-поводыря для слепых

Это Spot – робопёс, «умная» машина, созданная помогать людям. Австралийский студент Сантьяго Веласкес решил «научить» робота выполнять задачи собаки-поводыря.

Студент сам плохо видит, поэтому у него есть питомец, который помогает ему безопасно передвигаться.

[Сантьяго Веласкес, студент]:

«Некоторым людям нужна помощь собаки-поводыря, но они не хотят держать дома животное».

Работа над обучением робота идёт в Квинслендском технологическом университете. Успехи пока небольшие.

[Сантьяго Веласкес, студент]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Опытные инженеры считают, что в ближайшем будущем роботы-поводыри в продажу не поступят.

[Джонатан Робертс, руководитель проекта]:

«Пройдёт 15 или 20 лет, прежде чем робота, подобного «Споту», можно будет использовать в качестве собаки-поводыря».

Преимущество роботизированного пса в том, что его надо лишь один раз запрограммировать. А на обучение живой собаки уходит два года работы и 30 000 долларов.

В этом учреждении ежегодно разводят более 60 щенков. И только 40% из них обладают необходимыми качествами, чтобы стать собаками-поводырями.

Тем не менее, дрессировщики считают, что технологии всё равно не станут полноценной заменой животному.

[Джейсон Макки, дрессировщик]:

«Ничто не сравнится с дружеским отношением и интуицией собаки. Она может думать, видеть ситуацию наперёд и безопасно вести человека».

Впрочем, студенты продолжат «обучение» робота. Правда, чего им никогда не удастся, так это превратить его в преданную и любящую собаку.

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