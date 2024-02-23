Габонский дизайнер превращает выброшенную бумагу в красивые вазы

Эта ваза выглядит как творение модного дизайнера, но сделана из мусора. Её автор – габонский художник..

Эта ваза выглядит как творение модного дизайнера, но сделана из мусора. Её автор – габонский художник Эдди Майомбо. Он собирает выброшенные картон и плотную бумагу. Из них делает украшения для интерьера.

Дизайнер работает в технике оригами. Научился ей в детстве у бразильской монахини.

[Эдди Хендрикс Майомбо, дизайнер]:

«Для создания вот такого великолепного произведения искусства, полностью сделанного из бумаги, потребовалось сложить и соединить более 2800 листочков – вот таких, как у меня в руках. Такой листик надо сложить девять раз».

Эдди говорит, что монотонное складывание бумаги и картона его успокаивает.

[Эдди Хендрикс Майомбо, дизайнер]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Выброшенная бумага, как и многое другое, считается мусором. Но сейчас слово «отходы» часто используют неправильно. Вторсырьё – это ресурсы, важность которых нам пока трудно осознать. Сейчас выбрасывают много пластика и банок из-под лимонада, и они загрязняют природу».

Мастер выставлял свои работы в Сенегале, Буркина-Фасо и России. Сейчас его творения выставлены в Либревиле – столице Габона, в частности в галерее «Эфемер», Французском институте Габона, а также в кабинете премьер-министра страны.

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