«Шоковая терапия» Милея: без права на ошибку

Постоянный рост цен в Аргентине не даёт плану нового президента Хавьера Милея права на ошибку. Он..

Постоянный рост цен в Аргентине не даёт плану нового президента Хавьера Милея права на ошибку. Он обещает немедленную «шоковую терапию» на фоне рекордной годовой инфляции, которая приближается к 150%.

Министр экономики страны недавно представил первые шаги нового правительства. Они включат резкое сокращение государственных расходов и девальвацию валюты. Это вызовет краткосрочную инфляцию, однако остановит более серьёзный экономический крах.

Министр экономики Луис Капуто, как и Милей, объявил, что стоимость песо будет снижена вдвое. Тендеры на общественные работы остановят, а субсидии на энергетику и транспорт сократят. При этом правительство удвоит социальные расходы для беднейших слоёв населения.

Чтобы выжить, многие люди ходят по рынкам в поисках лучших цен, которые ежедневно обновляются. Уровень бедности в стране уже составляет 40% и продолжает расти.

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[Мария Кристина Коронель, пенсионерка]:«Я вижу, что цены растут почти каждый день. Как долго мы можем это терпеть? Если зарплаты будут низкими, а цены продолжат расти, нам будет нечего есть».

Многие возлагают надежды на политику Милея, хотя он и сказал, что ситуация ухудшится, прежде чем станет лучше.

[Рикардо Сосола, бизнесмен]:«Я рассматриваю это как шанс для перемен. Люди это поддерживают. Я надеюсь, что это может произойти и что политики помогут».

Милей сказал, что ежемесячная инфляция, вероятно, будет колебаться в пределах 20-40% до февраля. При этом предупредил, что, если госрасходы не сократить, может произойти гиперинфляция в размере около 15 000%.

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