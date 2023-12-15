Зачем волонтёры пришли в приют ночью читать собакам книжки

В городе Луисвилл в штате Кентукки планировали запускать праздничные фейерверки, поэтому волонтёры беспокоились, что громкие звуки напугают собак в приюте.

Специалисты считают, что собаки слышат почти в два раза больше частот и на расстоянии в четыре раза дальше, чем люди. Если животные не понимают, откуда идёт звук, то многие пугаются и ищут безопасное место, чтобы спрятаться.

Ночью волонтёры пришли в приют и стали читать питомцам истории и угощать их вкусной едой. Для собак также включили тихую музыку, чтобы во время фейерверков им было нестрашно.

«Мы очень благодарны этим добрым людям за то, что они проводят свой праздник с нами, стараясь оградить от волнений наших питомцев. Спасибо вам, волонтёры!», – написали сотрудники приюта на своём сайте.

Обычно волонтёры играют с собаками в вольере, но поскольку напуганные животные могут вести себя непредсказуемо, в этот раз сидели снаружи. «Все собаки были в восторге», – сообщил сотрудник приюта.