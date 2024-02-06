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Неожиданный метод помог ребёнку выйти из вегетативного состояния

Неожиданный метод помог ребёнку выйти из вегетативного состояния
Неожиданный метод помог ребёнку выйти из вегетативного состояния

Малыш Калеб Ховард из американского штата Юта попал в автомобильную катастрофу. Выжили только он и его сестра Рэйчел. Мама, братья и остальные сёстры погибли. У Калеба были переломы и черепно-мозговая травма.

Мальчик находился в вегетативном состоянии. По словам врачей, шансов выжить у него было мало. Надежда на выздоровление ребёнка у отца и бабушки таяла.

Однако ситуацию изменил неожиданный метод лечения. Родственники согласились попробовать анималотерапию (общение с животными). Добровольцы привезли в больницу золотистого ретривера Коронеля, специально обученного для такой работы.

До встречи с ретривером Калеб был апатичным и вялым. По словам эрготерапевта Лизы Барнс, дети, перенёсшие подобные травмы, часто грустят, и у них нет стимула для восстановления.

Калеб, увидев ретривера, потянулся к нему, чтобы погладить. У мальчика возникло желание двигаться. С этой минуты он пошёл на поправку. Смотрите видео.

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