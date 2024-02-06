Малыш Калеб Ховард из американского штата Юта попал в автомобильную катастрофу. Выжили только он и его сестра Рэйчел. Мама, братья и остальные сёстры погибли. У Калеба были переломы и черепно-мозговая травма.
Мальчик находился в вегетативном состоянии. По словам врачей, шансов выжить у него было мало. Надежда на выздоровление ребёнка у отца и бабушки таяла.
Однако ситуацию изменил неожиданный метод лечения. Родственники согласились попробовать анималотерапию (общение с животными). Добровольцы привезли в больницу золотистого ретривера Коронеля, специально обученного для такой работы.
До встречи с ретривером Калеб был апатичным и вялым. По словам эрготерапевта Лизы Барнс, дети, перенёсшие подобные травмы, часто грустят, и у них нет стимула для восстановления.
Калеб, увидев ретривера, потянулся к нему, чтобы погладить. У мальчика возникло желание двигаться. С этой минуты он пошёл на поправку. Смотрите видео.
Неожиданный метод помог ребёнку выйти из вегетативного состояния
Малыш Калеб Ховард из американского штата Юта попал в автомобильную катастрофу. Выжили только он и его сестра Рэйчел. Мама, братья и остальные сёстры погибли. У Калеба были переломы и черепно-мозговая травма.