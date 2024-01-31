Почему женщина-строитель бесплатно обучает других новой профессии

Нора Эль-Хури Спенсер – социальный работник и генподрядчик. Она основала некоммерческую организацию, которая помогает женщинам получить профессию в строительной отрасли.

Нора, рассказала, что, когда с мужем купила дом, ей пришлось осваивать строительные навыки. «Я быстро поняла, что мои вкусы выходят за рамки нашего бюджета, – вспоминает она. – Я просто начала покупать инструменты и пытаться научиться всему самостоятельно. Теперь у меня неплохо получается».

Женщина училась по видео в интернете и задавала вопросы специалистам. Примерно в 30 лет Нора оставила работу в отделе кадров, чтобы получить степень магистра в социальной сфере. Затем она начала работать в приюте, который помогает женщинам встать на ноги.



«Я обнаружила, что никогда не встречала женщин в сфере строительства, и начала задумываться, почему», – вспоминает Нора. В 2020 году женщина основала некоммерческую организацию Hope Renovations, чтобы восполнить этот пробел.



«К нам приходят люди из разных слоёв общества: матери-одиночки, женщины, проходящие реабилитацию или те, кто только начинает работать. Самые разные люди собираются вместе и с радостью учатся», – рассказала основатель организации.

Нора считает, что программа по обучению строительным профессиям поможет женщинам расширить перспективы своих возможностей, получить хорошую зарплату и улучшить жизнь.



Первые несколько недель студентов обучают технике безопасности, математике для строительных работ и чтению чертежей. Затем идут практические занятия: студенты изучают электрику, сантехнику, плотницкие работы, каменную кладку и многое другое. По окончании обучения каждая женщина получает свой набор инструментов.

В рамках программы женская строительная бригада занимается переоборудованием домов пожилых людей с учётом требований безопасности.



«Наша программа решает сразу две проблемы. Мы привлекаем женщин в эту отрасль, а также помогаем пожилым людям оставаться дома. Это отличный вариант», – пояснила Нора.

Постоянная строительная бригада, в которой помогают стажёры, выполнила уже более 130 проектов, большинство из них – для пожилых людей.

С момента основания Hope Renovations Нора обучила более 40 женщин. Несколько уже нашли работу в строительной отрасли.