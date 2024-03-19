Бой в барабан может облегчить симптомы болезни Паркинсона

Каждую неделю барабанщики из этого коллектива в британском Кардиффе могут на час забыть о том, что..
Дата загрузки: 2024-03-20
Возраст членов клуба разный, но симптомы в основном одинаковые: проблемы с равновесием и ходьбой, снижение когнитивных функций и тремор.
Впрочем, пациенты говорят, что их двигательная активность и настроение за последний год постоянно улучшались благодаря игре на барабанах для самбы.
Занятие организовала Эйрвен Малин после того, как её сын сходил на концерт.[Эйрвен Малин, организатор кружка]:
«Люди с болезнью Паркинсона теряют чувство ритма, теряют ритм ходьбы. Некоторые замирают и не могут идти, особенно находясь в дверном проёме. И я просто подумала, что ритмы самбы им помогут».
Кену поставили диагноз десять лет назад. У него уже пятая стадия заболевания, когда лекарства почти не действуют.[Кен Ховард, пациент с болезнью Паркинсона]:
«Врач сказал: у вас болезнь Паркинсона, лечения нет, она дегенеративная, прогрессирующая, а это значит, что вам будет только хуже. В лучшем случае, если принимать лекарства, вы сможете прожить два-три хороших года. Я подумал про себя, что никто мне не может говорить, как всё будет. Это было 11 лет назад. Так что я прожил больше двух-трёх хороших лет».
Брайан Дьюс узнал о болезни три года назад. Говорит, что принимает лекарства, но занятия на барабанах для него также жизненно необходимы.[Брайан Дьюс, пациент с болезнью Паркинсона]:
«До самбы мне было трудно встать со стула, так что, по крайней мере, теперь я немного более подвижен. Не чувствую скованности, сопровождающей болезнь Паркинсона, тугоподвижности суставов».
Теперь учёные из Кардиффского университета собираются провести исследование и выяснить, существуют ли клинические доказательства того, что эти занятия улучшают жизнь пациентов с болезнью Паркинсона.
Исследование продлится от года до 18 месяцев. Планируют измерять такие симптомы, как замирание походки, а также разные показатели качества жизни.
Болезнь Паркинсона — дегенеративное заболевание, вызванное гибелью нервных клеток, что, в свою очередь, приводит к потере химического вещества дофамина.
Распространённость этого заболевания в текущем столетии удвоилась, а оценки 2019 года показывают, что от этого недуга страдает не менее 8,5 миллионов жителей планеты.
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