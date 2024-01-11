Курсы для инвалидов Аделаида, Австралия Австралийка Джейн Браунли только что окончила курсы для инвалидов в Аделаиде...

В Австралии инвалидов учат работать так, чтобы не потерять место

Курсы для инвалидовАделаида, Австралия

Австралийка Джейн Браунли только что окончила курсы для инвалидов в Аделаиде. Обучение помогает таким, как она, не только устроиться на работу, но и на долго сохранить своё место.

Сейчас Джейн стажируется в социальной компании, которая и проводит курсы.

[Джейн Браунли, стажёр]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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У Джейн лёгкая степень умственной отсталости.

[Джейн Браунли, стажёр]:

«Это означает, что иногда мне нужно немного больше времени, чтобы что-то выучить. Я могу справиться на отлично, просто, в зависимости от задачи, мне может понадобиться больше времени».

По статистике, многие инвалиды теряют работу в первые три месяца после трудоустройства. Организаторы курсов стремятся это изменить. Студентам прививают такие навыки, как пунктуальность, внимательность, исполнительность и так далее. Их также учат одеваться по правилам дресс-кода.

[Кэтрин Миллс, сотрудница компании Jigsaw]:

«91% людей с инвалидностью, получив работу после обучения на наших курсах, сохранили свои места».

Джейн планирует после стажировки найти постоянную работу и поступить в университет.

[Джейн Браунли, стажёр]:

«Мне это нравится. Я стала целеустремлённой и ответственной. Также приятно самой зарабатывать и откладывать деньги».

Курсы для инвалидов также проходят в Сиднее, Брисбене, Мельбурне и Канберре.

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