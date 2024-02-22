Стимулятор для мозга – новый способ против депрессии

Американка Эмили описывает депрессию как чёрную дыру, где гравитация настолько сильная, что она едва может двигаться...

Американка Эмили описывает депрессию как чёрную дыру, где гравитация настолько сильная, что она едва может двигаться. Она знает, что болезнь может её убить. Оба её родителя покончили с собой.

Теперь же она присоединилась к испытаниям новой экспериментальной терапии. В её мозг имплантировали электроды.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Эмили Холленбек, пациентка с депрессией]:«Сначала я была шокирована, потому что сама концепция кажется страшной. Это операция на мозге. В него вживляют провода. Но я также чувствовала, что на тот момент я уже испробовала всё».

Исследователи говорят, что глубокая стимуляция мозга может в конечном итоге помочь почти трём миллионам американцев, страдающих от депрессии. Сегодня этот метод применяют для лечения болезни Паркинсона и эпилепсии.

В ходе лечения в мозг направляют электрические импульсы, что очень похоже на кардиостимулятор.

[Брайан Копелл, исследователь]:«Всё очень просто. Глубокая стимуляция мозга – это кардиостимулятор мозга».

Эмили стала одной из нескольких сотен пациентов, которые приняли участие в тестировании. Всем им вживили электроды в участок мозга, который регулирует эмоциональное поведение.

Электроды соединяют проводом с устройством, расположенным под кожей в её груди. Оно контролирует интенсивность электрической стимуляции и подает постоянные низковольтные импульсы.

Врачи говорят, что в мозге здорового человека электрическая активность происходит беспрепятственно. А во время депрессии импульсы как бы застревают. И стимулятор помогает пробить подобные заторы.

Эмили говорит, что почувствовала эффект почти моментально. Теперь жалеет, что подобной терапией не успели воспользоваться её родители.

Впрочем, некоторые врачи настроены скептически. Они говорят, что после операции возможны осложнения, такие как кровотечение, инсульт или заражение.

Сама Эмили признаёт, что стимуляция мозга – не панацея. Она всё ещё принимает лекарства от депрессии и нуждается в постоянном уходе. Но при этом она уже начала получать удовольствие от маленьких вещей в жизни, таких как поход в кафе или библиотеку.

Короткая ссылка на эту страницу: