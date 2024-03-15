Как исследование галлюцинаций поможет пациентам с болезнью Паркинсона

Это роботизированное устройство помогает швейцарским учёным исследовать галлюцинации, в частности галлюцинацию присутствия. Она возникает в некоторых..
Дата загрузки: 2024-03-15
[Луи Филипп Альберт, исследователь]:
«Галлюцинация присутствия – это ощущение того, что кто-то позади вас или рядом с вами, когда на самом деле никого нет».
Устройство состоит из двух роботов. Участник эксперимента толкает роботизированную руку спереди, а робот сзади синхронно повторяет движение, толкая человека в спину. В этом случае нет ощущения, что рядом находится посторонний.
[Луи Филипп Альберт, исследователь]:
«Существует второе условие, которое мы называем асинхронным. То есть происходит задержка между движением спереди и движением сзади. В этом случае можно вызвать галлюцинацию присутствия у большего числа участников эксперимента».
Болезнь Паркинсона неизлечима, но с помощью лекарств можно замедлить её развитие. Новое устройство поможет диагностировать недуг на ранней стадии или даже за 10 или 20 лет до того, как он проявится.
[Олаф Бланке, учёный]:
«Тогда можно было бы сотрудничать (с медиками) и расширять возможности терапии, чтобы отодвинуть начало заболевания на 10, 20, 30 и более лет. Нельзя вылечить болезнь, но можно пытаться её отодвинуть, надеясь, что она проявится только в 100 или 110 лет. В относительном смысле это тоже лекарство».
Сейчас от болезни Паркинсона страдают более десяти миллионов человек в мире. Распространённые симптомы – дрожь конечностей, нарушение координации движений и скованность мышц.
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