От роботов-официантов до гуманоидов и щупалец для проведения операций. Как мир технологий и робототехники продолжал менять..

Роботы в 2023 году: обзор в сферах еды, медицины и экологии

От роботов-официантов до гуманоидов и щупалец для проведения операций. Как мир технологий и робототехники продолжал менять жизнь людей в 2023 году?

После пандемии многие больницы в США страдали от нехватки медсестёр. Но в Чикаго, похоже, решили проблему. В одной из больниц начали трудиться два робота-помощника. Перерыв делают только для подзарядки.

В этом ресторане в Кувейте появился робот-официантка по имени CAN. Она не умеет принимать заказы или ставить поднос на стол, но совершенно точно доставит блюда до нужного места.

Хотите клёцек с бараниной, ризотто или пасты, причём быстро? В этом необычном ресторане в Загребе долго ждать не придётся. Здесь всю еду готовят роботы – шеф-повара. Это первый такой ресторан в мире.

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Приспособление с губами для поцелуев создала группа выпускников китайского вуза. Его присоединяют к телефону. Они решили, что такое немного странное на вид устройство будет популярным среди тех, кто поддерживает отношения на расстоянии.

Собака-робот «Спот» компании Boston Dynamics теперь помогает работникам парижского метро. Её взяли в штат, поскольку на некоторые участки заходить сложно и опасно.

А этот робот скользит по зёрнам пшеницы или ячменя так, словно плывёт по воде. Стартап из Эдинбурга разработал двух роботов, которые показывают, что происходит внутри силоса или ангара, а также в толще зерна. Это избавляет людей от рискованной работы.

В Перу ловкий робот помогает восстанавливать дождевые леса Амазонии. За одно утро сажает 600 семян.

Робот-акула «поедает» мусор на реках и каналах Лондона. За день может собрать полтонны плавающего мусора.

А в США изучать пернатых помогает дрон, который по виду почти ничем не отличается от птицы.

Японский робот-гигант высотой 4,5 метра от стартапа Tsubame Industries хотят использовать при оказании помощи во время стихийных бедствий, а также для работы в космосе.

Также роботы всё больше внедрялись в медицину. В Германии робот-хирург с чешуйками учится останавливать кровотечение или лечить язву внутри тела. Вдохновило на его создание животное панголин. А в Австралии робот-3D-принтер печатает повреждённые органы и сосуды тоже внутри тела, используя биоматериал.

В Великобритании робот-хирург в виде щупальца преображает операции по удалению раковых опухолей, а американский хирургический робот MARS для удаление опухолей или органов использует магниты.

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