Взрыв газа в техасском отеле: 21 пострадавший

Взрыв в старинном отеле в техасском городе Форт-Уэрт выбил окна, а также оставил много обломков на..

Взрыв в старинном отеле в техасском городе Форт-Уэрт выбил окна, а также оставил много обломков на улицах в центре города.

Пострадал 21 человек. Один из них – в критическом состоянии. Ещё четверо получили тяжёлые, но не опасные для жизни травмы.

Спасатели помогли выбраться из подвала отеля нескольким людям, которые оказались в ловушке.

В результате взрыва двери и целые секции стены вылетели на дорогу перед 20-этажным отелем. На месте работают сотрудники службы экстренной помощи.

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При этом о погибших сообщений не поступало.

Власти расследуют причину взрыва. А свидетели говорят, что почувствовали сильный запах газа.

[Чарли Кольер, свидетель]:«У меня была рабочая встреча в этом здании прямо здесь, на углу. Около 3:30 дня я увидел мощную вспышку, которая была похожа на молнию. Здание затряслось, а окна задрожали. Сначала я подумал, что это был удар молнии, поскольку раньше в тот день шёл дождь. Но потом появился клуб дыма. Мы выбежали на улицу посмотреть, что произошло, и почувствовали сильный запах природного газа». [Паула Снайдер, свидетельница]:«Это был самый громкий грохот, который я когда-либо слышала. Я посмотрела вверх, и под навесом отеля Sandman, где стоит швейцар и находится парковка, был просто огромный клуб чёрного дыма. Я закричала. А потом внезапно, когда дым рассеялся, начали падать обломки и металл. Один кусок пролетел прямо перед моей рабочей машиной и упал на тротуар. А потом ещё один большой кусок приземлился под моей машиной. В тот момент я стала звонить в 911. Я просто побежала. Мне никогда не было так страшно, потому что я не знала, что происходит».

На момент взрыва в отеле было занято 26 номеров. При этом в здании шли ремонтные работы. Имеют ли они какое-то отношение к взрыву, теперь предстоит выяснить.

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