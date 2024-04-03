По меньшей мере, 26 зданий обрушились полностью или частично в тайваньском уезде Хуалянь в результате мощного..

Мощнейшее за 25 лет землетрясение на Тайване: не менее четверых погибших

По меньшей мере, 26 зданий обрушились полностью или частично в тайваньском уезде Хуалянь в результате мощного землетрясения. Оно произошло в среду. Его сила составила 7,2 балла.

Эпицентр находился у побережья Тайваня в 25 километрах от центра города Хуалянь – столицы горного и малонаселённого уезда. Сообщается, по меньшей мере, о четверых погибших. Около 100 человек были травмированы.

Спасатели эвакуируют людей из полуразрушенных зданий.

В горах в районе бедствия сошли масштабные оползни.

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Это сильнейшее землетрясение для острова за последние 25 лет. На юге Японии и на Филиппинах выпустили предупреждение об опасности цунами. Позже его отменили.

В нескольких районах столицы Тайбэй отключили электроэнергию.

[жительница Тайбэя]:«Очень сильно трясло. Все мотоциклы возле нашего дома упали, поэтому я быстро выключила газ и электричество и открыла входную дверь. Оно было очень сильным. Было такое ощущение, что дом вот-вот рухнет». [жительница Тайбэя]:«Трясло довольно сильно. Возможно, поскольку землетрясений давно не было, было действительно страшно».

В Тайбэе по-прежнему ощущаются афтершоки. По данным центрального управления погоды Тайваня, их зарегистрировали более 25.

[туристка из Гонконга]:«Когда я поняла, что это землетрясение, я быстро оделась и обулась, взяла ребёнка и побежала вниз по лестнице. Больше ничего с собой не взяла».

Из Китая сообщили, что землетрясение ощущалось в провинции Фуцзянь, а также в Шанхае.

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