fb pixel
Телеканал NTD

Взрыв на шахте в Пакистане: 12 погибших

Взрыв на шахте в Пакистане: 12 погибших

На угольной шахте на юго-западе Пакистана прогремел взрыв. Как сообщается, 12 шахтёров погибли, ещё восьмерых удалось..

Дата загрузки: 2024-03-21

Взрыв на шахте в Пакистане: 12 погибших
На угольной шахте на юго-западе Пакистана прогремел взрыв. Как сообщается, 12 шахтёров погибли, ещё восьмерых удалось спасти.

Авария произошла ночью на шахте в городе Харнай в провинции Белуджистан. Всего в шахте находилось 20 человек. Пострадавших доставили в местную больницу.

[Захир Ахмед Балоч, глава спасательной службы]:
«Вечером здесь случилась авария, и наши шахтеры застряли в шахте. Это был печальный инцидент. Мы немедленно перебросили наши команды, и они провели спасательную операцию. У нас печальная новость: погибли 12 шахтеров. Спасательная операция завершена».

По данным главного инспектора шахт Белуджистана, взорвался метан.

Такие трагедии на пакистанских шахтах – не редкость. На западе страны недалеко от границы с Афганистаном находится много месторождений угля. Аварии на шахтах обычно случаются из-за скоплений газа.

Пакистанские шахтёры также жалуются на отсутствие защитного снаряжения и плохие условия труда в целом.
Короткая ссылка на эту страницу:

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...