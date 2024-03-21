На угольной шахте на юго-западе Пакистана прогремел взрыв. Как сообщается, 12 шахтёров погибли, ещё восьмерых удалось..

Взрыв на шахте в Пакистане: 12 погибших

На угольной шахте на юго-западе Пакистана прогремел взрыв. Как сообщается, 12 шахтёров погибли, ещё восьмерых удалось спасти.

Авария произошла ночью на шахте в городе Харнай в провинции Белуджистан. Всего в шахте находилось 20 человек. Пострадавших доставили в местную больницу.

[Захир Ахмед Балоч, глава спасательной службы]:

«Вечером здесь случилась авария, и наши шахтеры застряли в шахте. Это был печальный инцидент. Мы немедленно перебросили наши команды, и они провели спасательную операцию. У нас печальная новость: погибли 12 шахтеров. Спасательная операция завершена».

По данным главного инспектора шахт Белуджистана, взорвался метан.

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Такие трагедии на пакистанских шахтах – не редкость. На западе страны недалеко от границы с Афганистаном находится много месторождений угля. Аварии на шахтах обычно случаются из-за скоплений газа.

Пакистанские шахтёры также жалуются на отсутствие защитного снаряжения и плохие условия труда в целом.

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