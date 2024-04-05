Разрушенный мост в Балтиморе: кадры спустя 10 дней после аварии

На этих кадрах с воздуха видно состояние обрушившегося моста Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе. Так он..

На этих кадрах с воздуха видно состояние обрушившегося моста Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе. Так он выглядит через 10 дней после того, как в его опору врезался контейнеровоз. Вместе с мостом в ледяную воду упало несколько дорожных рабочих. Шестеро погибли, двоих удалось достать живыми.

Президент Джо Байден заявил: восстановление моста оплатит федеральное правительство. По первоначальным оценкам, стоимость работ оценивается в 600 миллионов долларов. Однако в итоге цена может достичь 1-2 миллиардов.

Президент заявил, что планирует встретиться с семьями погибших. Все шесть жертв обрушения были иммигрантами из Мексики и Центральной Америки. Они ремонтировали дорожное полотно на мосту рано утром 26 марта, когда произошло столкновение.

Восстановление моста, вероятно, займёт годы. При этом удалось открыть небольшой временный проход на заблокированной реке, чтобы застрявший контейнеровоз могли обходить небольшие суда, такие как баржи и буксиры.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Некоторые суда начали покидать порт. Однако многие большие корабли по-прежнему не могут выйти. Власти говорят, что восстановить коммерческое судоходство удастся нескоро.

Порт в Балтиморе – ключевой шлюз для экспорта сельскохозяйственных товаров и другой продукции.

Губернатор Мэриленда Уэс Мур говорит, что сейчас главная задача – достать из реки обломки моста.

[Уэс Мур, губернатор Мэриленда]:«Мы не сможем восстановить мост, пока не уберём обломки. Но мы с этим справимся. Мы очистим реку. Мы уберём контейнеровоз «Дали». Мы восстановим мост Фрэнсиса Скотта Ки».

Впрочем, это непростая задача. Чиновники говорят, что металл настолько покорёжился, что трудно понять, где его разрезать. Работникам потребовалось десять часов, чтобы отделить и убрать только один 200-тонный обломок.

Береговая охрана сообщает, что под водой ситуация ещё хуже. Из-за плохой видимости работы по устранению обломков становятся крайне опасными.

Короткая ссылка на эту страницу: